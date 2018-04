Adolescente morre baleada em favela da zona norte do Rio

SÃO PAULO - Uma adolescente de 13 anos morreu após ser baleada, nesta terça-feira, 20, no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio. As circunstâncias dos disparos ainda será apurada.

A garota foi socorrida pela mãe e populares e levada ao Posto de Assistência Médica (PAM) da região, mas ela morreu antes de receber atendimento.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios (DH).