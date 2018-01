Adolescente morre baleado durante operação da PM no Rio

Um adolescente de 15 anos morreu na manhã desta quarta-feira, 28, durante incursão da Polícia Militar na Favela Parque Arará, em Manguinhos, zona norte do Rio. Segundo informações iniciais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), policiais faziam uma operação contra tráfico de drogas e armas na comunidade por volta das 10 horas quando suspeitos da Favela Nelson Mandela começaram a atirar contra o grupo.

Agentes do Bope foram acionados e quando chegaram ao local o adolescente Rafael Rocha Ribeiro estava sendo socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para o Hospital Geral de Bonsucesso, onde chegou morto, segundo o hospital.

Os suspeitos fugiram com a chegada do Bope. A operação na comunidade continua. Ainda não há informação sobre presos ou apreensões. Segundo a PM, a Associação de Moradores confirmou que o disparo que atingiu o jovem teria partido dos criminosos.

Tráfico

Na noite de terça, dois suspeitos foram mortos em uma troca de tiros com PMs do Batalhão de Rocha Miranda (9.º) no Morro da Congonha, em Madureira, também na zona norte carioca. Segundo informações da Rádio CBN, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando foram surpreendidos por homens armados.

No revide, os policiais balearam dois suspeitos, que morreram no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Com a dupla, os PMs apreenderam duas pistolas, 28 tubos de cocaína, 17 papelotes de crack, além de uma quantia em dinheiro. O caso foi registrado na delegacia de Campinho (28ªDP).

(Com Ricardo Valota)