Adolescente morre baleado em ação da polícia em favela do Rio

Duzentos policiais iniciaram na manhã desta quarta-feira, 27, uma operação na Favela de Jacarezinho, na zona norte do Rio, para cumprir mandados de prisão. Um adolescente de 15 anos, que de acordo com a polícia seria traficante, foi baleado e acabou morrendo. Outro menor foi apreendido durante a ação. Veja também: Polícias Civil e Militar do Rio terão manual de procedimento Segundo informações da polícia, a mobilização é para prender traficantes do morro inclusive um conhecido como Choque, que seria o chefe do tráfico no morro. Participam da operação agentes de várias delegacias especializadas da Polícia Civil.