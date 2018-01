Adolescente morre baleado no Alemão

RIO - Um adolescente de 17 anos morreu baleado durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos na comunidade do Areal, no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio, na noite desta quinta-feira. Segundo a PM, o rapaz estava com uma pistola 9 mm de fabricação israelense. A identidade do adolescente ainda não foi divulgada.

A Polícia Militar informou que um grupo de PMs que fazia ronda de rotina foi surpreendida por criminosos, que começaram a atirar. O tiroteio durou cerca de 20 minutos, e nenhum dos envolvidos foi preso. Durante a busca pelos criminosos, um rapaz de 19 anos foi preso com um radiotransmissor, acusado de trabalhar como olheiro dos traficantes da área.