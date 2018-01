Adolescente morre e 11 ficam feridos após camarote desabar no sul da Bahia

SALVADOR - Um adolescente de 15 anos morreu e 11 pessoas ficaram feridas - duas delas com membros mutilados -, na madrugada de domingo, após parte da estrutura do camarote oficial da prefeitura de Alcobaça, 838 quilômetros ao sul de Salvador, cair sobre a praça central do município, durante uma festa de carnaval.

Passava das 4 horas e havia chovido bastante no local quando a estrutura do camarote ruiu, supostamente por causa dos fortes ventos na região - o laudo da perícia deve ser conhecido em 30 dias. Por causa das condições climáticas, havia poucas pessoas no local no momento do acidente.

David Neves dos Santos, de 15 anos, estava acompanhado de dois amigos na festa. Eles perceberam o movimento do camarote e correram, mas parte da estrutura de alumínio atingiu o adolescente, que morreu no local. Seus dois amigos ficaram levemente feridos.

Outras nove pessoas tiveram ferimentos por causa do desabamento. Quatro ainda estão internadas em hospitais da cidade vizinha de Teixeira de Freitas, mas não correm risco de morrer.

Apesar do acidente, a prefeitura decidiu manter a programação da festa. Os diretores da TM21 Produções e Eventos, empresa contratada para montar a estrutura, ainda não se pronunciaram sobre o acidente.