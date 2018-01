Adolescente morre em roleta-russa O dançarino Reinaldo dos Santos, de 19 anos, atirou no rosto do adolescente R., de 17, em Sorocaba, no sábado. Ele alegou que os dois brincavam de roleta-russa. O adolescente morreu na hora. R. teria colocado uma bala, apontado para a cabeça do amigo e acionado o gatilho. Depois foi a vez de Santos repetir o gesto. Ele foi preso em flagrante por homicídio doloso - com intenção de matar - e pode ser condenado a uma pena de 6 a 20 anos de prisão.