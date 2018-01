Adolescente que roubou refrigerante é absolvido A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso absolveu por unanimidade um adolescente pelo furto de 11 garrafas de refrigerantes de 600 mililitros, cada, avaliadas em R$ 11,50. O furto ocorreu em novembro de 2000, na Escola Estadual Antônio Ometto, em Matupá, distante 695 quilômetros de Cuiabá. A ação criminal inusitada tramitou após registro de ocorrência feito pela direção da escola. O desembargador Diocles de Figueiredo, relator da ação, assinalou que o valor subtraído pelo adolescente é irrisório, adotando para a decisão o princípio da insignificância ou da bagatela. Aluno do estabelecimento de ensino, consta na ação que o adolescente foi para um jogo de futebol à tarde na escola e, com mais dois amigos, furtaram os refrigerantes da cantina, a qual tinha sido arrombada por desconhecidos e permaneceu aberta durante todo o dia. "O agente não tinha a intenção de furtar; fê-lo por galhofa", escreveu o desembargador.