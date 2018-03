Adolescente suspeito de dois homicídios é apreendido em Joinville

SÃO PAULO - Um adolescente de 15 anos foi apreendido nesta segunda-feira, 5, suspeito de ter cometido dois homicídios em Joinville, no nordeste de Santa Catarina. Os crimes ocorreram no bairro de Paranaguamirim em novembro e janeiro passados, segundo a Polícia Civil do Estado.

A vítima do primeiro crime foi outro adolescente, de 14 anos, esfaqueado e espancado pelo menino com a ajuda de um colega, também menor de idade, conforme a Polícia Civil. No outro crime, a dupla de jovens teve apoio de um maior de idade. A segunda vítima foi apedrejada e agredida, de acordo com a polícia.

Segundo a denúncia, os adolescentes costumavam contar para toda a vizinhança seus feitos para amedrontar os moradores. Os dois suspeitos de ajudarem o jovem detido nesta segunda já haviam sido capturados no início de 2012.

A apreensão desta manhã feita por agentes da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) da cidade catarinense em cumprimento ao mandado expedido pelo Juizado da Vara da Infância.