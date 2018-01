Adolescente tenta fugir da Febem e fere funcionário em Araçatuba Um adolescente feriu um funcionário quando tentava fugir da unidade da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) em Araçatuba, no interior de São Paulo, na tarde de domingo. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Febem, na confusão o menor acabou agredindo um dos funcionários com uma faca improvisada. O servidor sofreu ferimentos no braço, foi medicado e passa bem. Após o registro do boletim de ocorrência, o caso será enviado ao Juizado da Infância e Juventude, que vai decidir o que fazer com o menor infrator.