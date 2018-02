Adolescentes fogem da unidade Raposo Tavares da Febem Um grupo de 14 menores fugiu, no final da noite de domingo, 8, da Unidade 27 (Raposo Tavares) da Fundação Casa, antiga Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor (Febem), localizada na altura do quilômetro 19,5 da Rodovia Raposo Tavares, no Jardim Arpoador, zona oeste de São Paulo. Até às 3h30 desta segunda-feira, 9, nenhum adolescente havia sido recapturado, segundo a Polícia Militar. A assessoria de imprensa da Fundação informou que os internos abriram um buraco em uma das paredes que dão acesso ao lado externo da unidade. A Unidade Raposo tem capacidade para abrigar 100 menores. No momento, ela estava com 74.