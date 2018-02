Adolescentes mantêm 4 reféns em mercado Quatro adolescentes libertaram à 1 hora de ontem um funcionário e três proprietários de um mercado. Eles foram mantidos reféns por quatro horas em Igaratá, a 79 quilômetros de São Paulo, no Vale do Paraíba. Por volta de 21 horas de anteontem, após denúncia de uma testemunha, policiais militares cercaram o local. Os bandidos reagiram e houve troca de tiros. Um assaltante acabou baleado no tiroteio e o bando tomou as vítimas como reféns. Após a chegada de agentes do Grupo de Ações Táticas e Especiais (Gate), eles se entregaram. O ferido passa bem.