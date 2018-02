Adolescentes morrem em acidente de carro em Americana Duas mulheres, identificadas por Roselaine Cristina Nunes, de 14 anos, e Renata Girato Trigo, de 17, morreram após terem sido lançadas para fora de um Astra que bateu em um poste na avenida Brasil, em Americana, que fica a 126 quilômetros de São Paulo, na noite de sexta-feira, 6. O motorista, Higor Gustavo Domingos, estudante de 18 anos, segundo a polícia, dirigia em alta velocidade e perdeu o controle do carro. Domingos não tem carteira de habilitação. Uma terceira garota de 15 anos que estava no veículo sofreu ferimentos leves. O pai do garoto, Antônio Aparecido Domingos, também estava no carro. O estudante será processado por homicídios culposo. Na rodovia do Açúcar, na região de Piracicaba, outras três pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo dois automóveis que bateram de frente também na noite de sexta-feira. Em um Corsa morreram o guarda municipal Nielson Elias Aparecido de Assis, de 27 anos, e Josiane Souza dos Santos, de 26. No outro veículo, um Monza, morreu Maria José Ramos. Ela estava no banco da frente do carro, dirigido por Juliano Pereira. Ele, a esposa e duas crianças, de 7 e de 6 anos sofreram ferimentos graves e foram levados ara o hospital municipal de Capivari.