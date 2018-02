Adolescentes presos com munição em lan house em SP Um grupo de oito jovens, sendo que destes sete são menores de 18 anos, foi detido, às 18h30 desta quinta-feira, 15, no interior de uma lan house localizada em Cidade Líder, zona leste da capital paulista. Um dos clientes da casa de jogos eletrônicos percebeu que em poder de um dos adolescentes havia um saco plástico cheio de munições de diversos calibres, tanto para pistolas como para revólveres. Temendo que o grupo estivesse armado, a testemunha ligou para o 190. Policiais militares detiveram os adolescentes. A munição, quase um quilo de projéteis, havia sido roubada uma dia antes, por parte do grupo detido, do interior da casa da mãe de um policial civil, no bairro do Parque do Carmo, região de Itaquera. As vítimas foram chamadas à delegacia e reconheceram os criminosos. Os adolescentes serão encaminhados à Fundação Casa (antiga Febem).