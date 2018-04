Adolescentes são encontradas mortas no interior de SP

SÃO PAULO - Os corpos de duas adolescentes, um de 16 e outra de 17 anos, foram encontrados na noite de terça-feira na Estrada do Divininho, em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo.

Elas haviam desaparecido no mesmo dia em Jacareí, também no interior paulista. Segundo os pais das garotas relataram para a polícia, elas não voltaram para casa depois de sair da escola no bairro Jardim das Indústrias.

Os corpos sem identificação e com ferimentos provocados por tiros foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Bragança Paulista, cidade vizinha. Aparentemente não havia sinais de violência sexual. Familiares das adolescentes reconheceram os corpos.

Ainda não há informação sobre quem teria cometido os crimes. A Polícia Civil investiga o caso.