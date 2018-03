Adolescentes tentam atear fogo em biblioteca A polícia de Barrinha, na região de Ribeirão Preto, deteve no início da noite de terça-feira, 25, dois adolescentes quando eles tentavam incendiar a biblioteca da escola municipal Darvy Mascaro, no centro da cidade. Os garotos, de 15 e 16 anos, colocaram fogo em latas de lixo e as jogavam na porta da biblioteca. A ação foi percebida pelo vigia da escola, que chamou a polícia e deteve os adolescentes. As chamas foram controladas antes que o prédio e os livros fossem atingidos pelo fogo. Segundo policiais que atenderam a ocorrência, apenas a porta da biblioteca foi queimada, sem prejuízo para o acervo. Os acusados foram apreendidos e encaminhados à unidade da Febem de Sertãozinho. A polícia descarta ligações do fato com os ataques feitos pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em distritos policiais e prédios públicos. Na tarde desta quarta-feira, a secretária da Educação da cidade, Rose Amorim, procurada para comentar o incêndio, não foi encontrada.