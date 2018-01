Adolescentes usam granada para praticar assaltos no Rio Três adolescentes foram detidos, na noite de quinta-feira, quando, segundo testemunhas, assaltavam pedestres e motoristas na Avenida Ayrton Senna, próximo de um condomínio de alto padrão, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O que mais chamou a atenção de policiais do 31º Batalhão, responsáveis pela prisão dos adolescentes, foi o fato de que um dos menores portava uma granada, que estaria sendo usada para intimidar as vítimas. Segundo a polícia, os três adolescentes já possuem outras passagens por delegacias. Nenhum objeto roubado foi encontrado com os criminosos. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial.