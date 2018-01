'Adrenalina' pode ter causado agressão de repórter

Um dos membros da diretoria da Tom Maior, Marko Antonio da Silva, disse que o tumulto causado pela agressão a um cinegrafista da Rede TV no início do desfile da Pérola Negra pode ter sido resultado da "adrenalina" com que as escolas chegam à avenida. "A imprensa nem sempre entende que nós precisamos deste espaço", disse. Vai-Vai, Mocidade e Casa Verde entram na disputa pelo título Para colunista do JT, Vai-Vai foi destaque do segundo dia; ouça 'Carnavais de SP e Rio são complentares', diz Serra Veja as melhores imagens de todos os desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em São Paulo? O tumulto ocorreu minutos depois que a Pérola Negra começou a desfilar. O repórter cinematográfico Fábio Ferreira Garcia, da Rede TV, e uma repórter tentavam entrevistar integrantes da bateria que ainda aguardavam na concentração para ingressar no Sambódromo, quando um componente da escola empurrou a repórter. Garcia tentou defendê-la e acabou levando um soco do integrante da escola, o que causou tumulto no local. A representante da diretoria da Mocidade Alegre, Solange Cruz Rezende, chegou a fazer um desabafo: "Nos revolta quando a imprensa não respeita nosso espaço. Isso prejudica a escola e para os jurados não importa se foi um repórter que atrapalhou o desfile ou se foi um erro da escola." Os dois são representantes da Liga das Escolas de Samba de São Paulo e fizeram as declarações durante entrevista coletiva para apresentar um balanço dos desfiles. Os integrantes da escola e os seguranças afastaram aos empurrões todas as pessoas que estavam próximas ao tumulto. "Eu tenho de continuar a trabalhar mas antes vou registrar um boletim de ocorrência", disse o cinegrafista, que sangrava na boca ao sair da área da concentração.