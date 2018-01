Adriane Galisteu diz que a Rocinha briga pelo título A apresentadora Adriane Galisteu já está na concentração Acadêmicos da Rocinha, escola da qual será a rainha da bateria. Sua fantasia representa o Coringa da Sorte e faz crítica a cobiça. "É uma comunidade que sofre com a violência, viemos com garra para brigar pelo título, não só para desfilar" disse Adriane que desfila há 10 anos na Marquês de Sapucaí e há dois à frente da bateria da escola. O jogador Roger, do Corinthians, marido da apresentadora também vai desfilar pelo Acadêmicos da Rocinha com pompa da diretoria. " É a primeira vez que posso acompanhar minha mulher nessa escola. Mas não estou aqui só porque ela é madrinha da bateria. Tenho muito amigos na comunidade".