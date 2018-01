Adriano presta depoimento em hospital e não fala com a imprensa

O atacante Adriano esteve na tarde de sábado, 24, no Hospital Barra D'or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde se encontrou com o delegado Carlos Cesar Santos e prestou depoimento sobre o tiro acidental que atingiu uma mulher dentro do seu carro. O jogador do Corinthians deixou o local sem falar com a imprensa e não quis comentar nada sobre o caso.

A confusão aconteceu na madrugada de sábado, quando Adriano e o seu segurança deixaram a boate Barra Music, também na Barra da Tijuca, junto com quatro mulheres. Dentro do carro do jogador, um tiro acidental acabou atingindo Adriene Cyrilo Pinto, de 20 anos, que sofreu uma fratura exposta na mão esquerda - internada no Hospital Barra D'or, ela passa bem.

No depoimento inicial ao sargento Amilton Dias, Adriane e a amiga Viviane Faria de Fraga, de 23 anos, contaram que Adriano foi o autor do tiro. Segundo o relato das duas, o jogador estava no banco do carona, teria pegado uma pistola calibre 40 no porta-luvas, retirado o pente e começado a brincar com a arma, exibindo-a para elas. Em seguida, teria ocorrido o disparo acidental.

Mas, em depoimento na 16ª DP, as outras duas mulheres que estavam no carro, Andreia Ximenez e Daniele Pena, ambas de 28 anos, afirmaram que o tiro teria sido dado pela própria vítima. E Viviane contou outra versão ao delegado: ao contrário do que havia dito inicialmente ao sargento da PM, ela depôs que Adriano manuseou a pistola, mas que não sabia precisar com quem estava a arma na hora do disparo.

A arma pertence ao segurança do atacante, Julio Cesar Barros de Oliveira, que também é tenente da reserva da PM. "Pelos depoimentos até agora, me parece que o disparo foi feito pela própria vítima. A única contradição é se ele (Adriano) manuseou a arma ou não antes do disparo", afirmou o delegado Carlos Cesar Santos, ainda antes de ouvir a versão da vítima e do jogador.

O delegado, então, foi ao hospital para ouvir a versão de Adriane. E lá também se encontrou com Adriano, que esteve no local para prestar seu depoimento. Depois disso, Carlos Cesar Santos não falou com a imprensa. Agora, se confirmada a acusação inicial feita pela vítima, o jogador poderá responder pelo crime de lesão corporal culposa, com pena de 6 meses a 2 anos de prisão.