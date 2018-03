Adversário pede impugnação de candidatura de Delcídio O ex-presidente da CPI dos Correios, senador licenciado Delcidio do Amaral Gomes (PT), candidato ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul, aparece em uma lista de 25 impugnações de candidaturas, solicitadas por partidos políticos e pedidos isolados. No caso de Delcidio, a solicitação foi feita pelo candidato a deputado federal, Jairo Martins de Souza (PTdoB), que foi agente da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência), e um dos principais pivôs daquela CPI. Souza, que não quer revelar o motivo da impetração da ação contra o senador, é policial militar lotado em Brasília. Optou por ir a Campo Grande, alegando estar sendo ameaçado de morte. Disse que a mudança de domicílio aconteceu depois da cassação do deputado federal André Luiz (ex-PMDB-RJ), que aparece em fita de vídeo, tentando extorquir Carlinhos Cachoeira, envolvido com casas de jogos. O TRE informou que os candidatos têm sete dias de prazo para se defender, depois o Ministério Público apresenta parecer e o caso vai a julgamento pelo tribunal.