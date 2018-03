Advogado com nome na lista de vítimas não estava no voo 447

O advogado paulista Gustavo Henrique Brito dos Santos não estava no voo 447 com destino a Paris desaparecido neste domingo, 31, ao contrário do publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.