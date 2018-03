Marcado para ontem, o terceiro julgamento do fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da missionária Dorothy Stang, foi adiado e deve ser realizado no dia 12. O motivo foi a ausência do advogado Eduardo Imbiriba, que justificou a falta com um bilhete alegando estar aguardando recurso do STJ para que seu cliente responda em liberdade.