Advogado do goleiro Bruno acredita que Eliza Samudio está viva

SÃO PAULO - A defesa do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes, e de outros suspeitos de envolvimento com o sumiço de Eliza Samudio, de 25 anos, afirma que a ex-amante do atleta está viva. A afirmação foi feita pelo advogado Ércio Quaresma Firpe, em entrevista à rádio CBN nesta terça-feira, 20. "Enquanto eu não verificar um atestado de óbito, não cotejar um exame de necropsia, essa moça está viva."

Ele acredita que a jovem possa ter sumido por vingança. "A maior vingança que uma mulher pode fazer contra um homem por qualquer tipo de situação é dele ir para a cadeia inocentemente", disse.

Na entrevista, Quaresma reforçou que irá tentar retomar a defesa da ex-cliente Dayanne Souza, mulher de Bruno, que, segundo ele, foi coagida pelo delegado Edson Moreira, chefe do Departamento de Investigação, a contratar nova defesa. "O que estava acontecendo em Minas é coisa da Idade Média. Os inquisidores da Santa Inquisição iriam pedir bênção e aula [para os policiais] para torturar os outros mentalmente."

Bruno e seu amigo Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, estão na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Dayanne está no Complexo Penitenciário Estevão Pinto, na região metropolitana da capital mineira, por subtração de incapaz.