Advogado e contador condenados por fraude ao INSS O advogado Roberto Marcelino Duarte, de Assaí, e o contador Edson Gomes, de Cornélio Procópio (cidades do norte do Paraná), foram condenados a seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de multa por prática de fraude contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Eles teriam criado vínculos empregatícios falsos para pedir benefício de aposentadoria. A sentença foi dada hoje, pelo juiz da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, Sérgio Moro. Duarte e Gomes não foram encontrados para comentar a decisão da Justiça, mas podem apelar em liberdade ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre (RS). De acordo com a Justiça Federal, na ação penal proposta em 6 de dezembro de 2002 ficou provado que eles teriam inserido vínculos empregatícios falsos em livros de registro, utilizando-os em seguida para instruir 18 pedidos de benefício de aposentadoria em nome do advogado. A multa proposta a Duarte é de 884 salários mínimos, enquanto Gomes deverá pagar 442 salários mínimos. Segundo a Justiça, ambos respondem a outras ações penais por fraude em outros benefícios.