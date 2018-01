Advogado é esfaqueado durante assalto na zona norte do Rio

RIO - O advogado Cláudio Luciano de Almeida e Silva, de 51 anos, foi esfaqueado no peito durante um assalto na Rua Santo Afonso, na Tijuca (zona norte do Rio), por volta das 20h30 desta quinta-feira, 14.

Segundo a Polícia Civil, o advogado estava seguindo para casa, no Grajaú (zona norte), quando foi atacado, nas imediações da estação Tijuca do metrô. Seis jovens cercaram a vítima e fizeram ameaças. Após recolher o telefone celular e a carteira de Almeida e Silva, um dos criminosos deu uma facada no peito do advogado, que não havia tentado reagir. Ele ficou estirado no chão.

Os criminosos fugiram e não haviam sido identificados até a noite desta sexta-feira, 15. A vítima foi socorrida por uma mulher que passava pelo local. Levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca, ele recebeu os primeiros socorros e foi transferido para o Hospital Federal do Andaraí, na mesma região. Ele não corre risco de morte. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).