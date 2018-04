Advogado é preso em cidade baiana por tráfico de menores

A Polícia Federal (PF) de Ilhéus, na Bahia, prendeu na manhã desta terça-feira, 15, o advogado P. R. C. F., condenado por tráfico de crianças para adoção no exterior, na cidade de Canavieiras. Segundo a PF, o advogado foi preso em casa, às 6h30 da manhã, depois de a Justiça Federal na cidade baiana expedir um mandado de prisão. O mandado foi emitido após P. R. C. F. ser condenado pelo crime de promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro, quando foi flagrado em um processo adotivo irregular, no ano de 1993, na cidade de Itapetinga. O preso espera agora pela transferência, que deve acontecer ainda nesta terça, para a Colônia Penal Lafayete Coutinho, em Salvador, onde cumprirá pena de 4 anos de reclusão em regime semi-aberto.