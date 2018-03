O deputado Mauro Benevides (PMDB-CE) apresentou relatório na comissão especial que analisa proposta de aumento dos salários de advogados públicos. Pela proposta, advogados e defensores em fim de carreira vão receber 90,25% do teto do funcionalismo, que é o valor pago aos ministros do STF. O salário final passaria de R$ 19.451 para R$ 24.117.