Advogado se livra de acusação por desacato A Justiça arquivou a investigação em que o advogado Sérgio Wesley da Cunha era acusado de desacatar o deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP). Durante sessão da CPI do Tráfico de Armas, em 2006, o parlamentar se irritou com o advogado, suspeito de ligação com o crime organizado, e disse: ''''O senhor aprendeu bem com a malandragem''''. Ele retrucou: ''''Aqui se aprende rápido''''.