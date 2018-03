Advogado tem documentos assinados por mãe de Nayara O advogado Angelo Carbone Sobrinho anunciou ontem sua renúncia à defesa de Nayara em ação indenizatória contra o governo do Estado no valor de R$ 2 milhões. Também apresentou uma procuração e um pedido de acompanhamento e providências junto ao Ministério Público assinados no dia 21 de outubro por Andréia de Lourdes Rodrigues de Araújo, mãe de Nayara. O fato demonstra que Sobrinho foi constituído para representar a garota. Entretanto, a mãe da menina nega a contratação e acusa o advogado de ser indicado pela TV Record. "Não represento mais a família desde ontem (quarta-feira). Há uma série de fatores que precisam ser esclarecidos", disse o advogado, que prometeu explicar esses fatores em uma entrevista coletiva. Na quarta-feira, a assessoria de Sobrinho distribuiu informativo a todas as redações de jornais, rádios, televisões e mídia eletrônica dando seus contatos para entrevistas. Foi a assessora que procurou a mãe da Nayara no Centro Hospitalar Municipal de Santo André para assinar os documentos. A emissora de TV nega a informação dada por Andréia. Procurada ontem, a família não foi encontrada para comentar o assunto.