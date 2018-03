Advogados de defesa recebem cópia do inquérito do caso Eliza

SÃO PAULO - Os advogados de defesa do caso Eliza Samudio receberam por volta das 22 horas de segunda-feira, 12, as cópias do inquérito policial. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, agora, os advogados estudam as mais de 800 páginas do processo, que foram enumeradas e entregues a cada um dos defensores dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento e suposta morte da modelo.

Na tarde desta segunda-feira, 13, o juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, Marcius Ferreira, autorizou a transferência do menor J., de 17 anos, para Minas Gerais. J., primo de Bruno, foi apreendido no dia 6 de julho na casa do goleiro no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. O menor deve ser transferido ainda hoje.