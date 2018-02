Advogados dos réus destacam ''decisão técnica'' Tanto a defesa dos controladores quanto dos pilotos do Legacy destacaram o caráter "técnico" da decisão do juiz federal de Sinop (MT). Para o criminalista Theo Dias, representante de Joe Lepore e Jan Paul Paladino, "a decisão acolheu um dos argumentos de defesa, ao admitir inexistência de conduta negligente dos pilotos nos procedimentos por eles adotados para restabelecer comunicação com o centro de controle". O advogado ressaltou ainda o fato de o juiz ter admitido que a tripulação do Legacy pode ter sido "enganada" pelo controlador de São José dos Campos. Já o advogado Roberto Sobral, defensor dos controladores, comemorou a absolvição de dois dos seus clientes e a reclassificação da conduta de Jomarcelo. E disse acreditar que os demais serão inocentados ao final do processo.