Advogados vão pedir habeas corpus hoje para sem-terra Advogados da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos entram hoje com pedido de habeas corpus no Tribunal Federal de Recursos na tentativa de libertar o líder dissidente do MST José Rainha Júnior. Acusado, entre outros crimes, de desvio de verbas da reforma agrária, Rainha foi preso quinta-feira pela Polícia Federal. Ontem, foi transferido para a cadeia pública de Presidente Venceslau. Caso o habeas corpus seja concedido, além de Rainha, a medida beneficiará outras nove pessoas presas na ação.