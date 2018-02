Aécio anuncia R$ 20 milhões para rodovias O governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), assegurou ontem que não faltarão recursos para o socorro às vítimas e recuperação dos danos causados pelas enchentes que nos últimos dias atingiram dezenas de municípios. Para avaliar as ações e fazer um balanço dos problemas causados pelas fortes chuvas que caem desde domingo, o governador se reuniu no fim da manhã com secretários e anunciou um plano emergencial de R$ 20 milhões em ações preventivas nas rodovias. Segundo a Secretaria de Transportes e Obras Públicas, 41 trechos da malha estadual têm danos. Pelo menos quatro pontos estavam alagadas e com o tráfego interrompido. Aécio também anunciou a distribuição de três milhões de cartilhas orientando o comportamento da população e alertando sobre os riscos de doenças nas regiões mais atingidas pelas enchentes. Após a reunião, Aécio faria um sobrevôo das áreas alagadas de várias cidades mineiras e pousaria em Divinópolis.