Aécio diz estar confiante na realização de um segundo turno O governador de Minas Gerais, Aécio Neves, disse, nesta quarta-feira, 09, que está confiante na realização do segundo turno na disputa presidencial, apesar da queda registrada nas últimas pesquisas eleitorais pelo candidato da coligação PSDB-PFL, Geraldo Alckmin. "Estou confiante no desempenho do nosso candidato e acredito que ele tem um largo campo para crescer", disse Aécio. O governador mineiro, que se reuniu nesta tarde com o governador de São Paulo, Cláudio Lembo (PFL), no Palácio dos Bandeirantes, afirmou também que o resultado das pesquisas eleitorais estão sendo recebidos pelos tucanos com muita serenidade, e voltou a dizer: "estou absolutamente confiante numa disputa presidencial em segundo turno". Entre os assuntos conversados com Lembo, Aécio tratou da falta de repasses aos estados exportadores da compensação pelas perdas provocadas com a Lei Kandir. Ele disse que na segunda-feira estará reunido com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para tratar deste tema. Além desta questão, Aécio citou que conversou com Lembo sobre a crise que está ocorrendo na área da segurança pública em São Paulo. O governador de Minas voltou a falar na necessidade de cooperação entre as polícias e a inteligência dos dois estados e disse que Minas poderá ajudar "modestamente" São Paulo neste problema.