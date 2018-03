Aécio ensina caminho das pedras a tucano

Minas reflete o ânimo da direção nacional do PSDB no embate final com Dilma Rousseff (PT) depois de uma campanha marcada por tropeços no primeiro turno. Além da visível aproximação de Aécio com Serra, a campanha do tucano, que antes parecia envergonhada no Estado, começa a tomar as ruas.

Em dois dias, o material encomendado para o segundo turno em Minas esgotou. "A demanda no interior do Estado é altíssima, os prefeitos não param de pedir material, nossas linhas telefônicas vivem agora congestionadas", comemora o deputado Rodrigo de Castro, secretário-geral do PSDB e coordenador da campanha de Serra em Minas.

Bandeiras, camisetas "Minas é Serra", fotografias risonhas do presidenciável ao lado do ex-governador e adesivos em carros são novos materiais de campanha que não se viam no primeiro turno, sobretudo na capital mineira. Num único dia, o PSDB local adesivou 1.800 carros só em Belo Horizonte.

Preterido na disputa com Serra para a vaga de presidenciável, Aécio acumula força política que o coloca como uma das principais lideranças do País. Além de ter sido eleito senador, garantiu a reeleição do governador Antonio Anastasia (PSDB) e puxou Itamar Franco (PPS) para a outra vaga no Senado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vitorioso, o ex-governador de Minas deixou para trás rusgas com Serra. Na avaliação de tucanos, a sintonia não passa de constatação da realidade: ambos defendem o mesmo projeto político e a vitória de Serra engrandeceria seu futuro político.

Já foram agendados seis grandes eventos em Minas com a presença de Serra e o vitorioso "trio aecista". O governador reeleito vai viajar por municípios que fazem fronteira entre Minas e Bahia e também com Goiás. Itamar será escalado para viagens específicas em regiões de Minas.