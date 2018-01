Aécio mantém larga vantagem e seria reeleito no primeiro turno Pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pela TV Globo e pelo Jornal Folha de S. Paulo, divulgada nesta quarta-feira, 9, apontou que se as eleições fossem hoje, o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), seria reeleito no primeiro turno com uma larga vantagem sobre os demais candidatos. Aécio oscilou um ponto percentual em relação ao último levantamento, divulgado no dia 19 de julho, e agora tem 74% das intenções de voto. O candidato do PT, Nilmário Miranda, aparecia com 6% e agora tem 7% das intenções de voto. Fábio Magalhães (Prona) e Rosane Cordeiro (PCO), mantiveram os mesmos índices apurados na última pesquisa: 2% e 1%, respectivamente. Vanessa Portugal (PSTU) permanece com 1%. Votos brancos e nulos passaram de 5% para 4%. Os indecisos somam 10%. Na última pesquisa, eram de 12% dos entrevistados. O candidato Luiz Tibé (PTdoB), que não aparecia no levantamento de julho, não alcançou 1% das intenções de voto. Senado A pesquisa Datafolha também apurou as intenções de voto para o Senado. Newton Cardoso (PMDB) continua na frente: passou de 22% dos votos na última pesquisa para 21%; Eliseu Resende (PFL) tinha 10% e agora aparece com 11%; Ronaldo Vasconcelos (PV) aparecia com 4% e hoje tem 5%; Maria da Consolação (PSOL), tinha 3% e agora tem 2%. Josemar (PMN) manteve o mesmo índice de 2%. Omar Péres (PDT) caiu de 2% para 1%. Já Sargento Ricardo Vieira (PTdoB), Marcílio (PRTB), Betão (PCO), Sílvio Rodrigues (PCB) e Tibé (PRP) mantiveram o mesmo índice da pesquisa de julho de 1% das intenções. Votos brancos e nulos somam 14%; Não sabem, 39%. A pesquisa Datafolha foi realizada nos dias 07 e 08 de agosto e entrevistou 1.282 eleitores em 59 municípios do Estado. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).