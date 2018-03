Aécio reforça mobilização pró-Serra em Minas

A três dias da eleição que decidirá quem governará o País nos próximos quatro anos, PSDB e PT intensificam ações em busca de votos em Minas e, principalmente, na região metropolitana de Belo Horizonte. As duas legendas planejam encerramento das campanhas no sábado, com as presenças do tucano José Serra e da petista Dilma Rousseff, na capital mineira.

Após percorrer vários Estados para encontros com lideranças do partido, o ex-governador e senador eleito pelo PSDB mineiro, Aécio Neves, participou ontem, ao lado do governador reeleito Antônio Anastasia (PSDB) e do senador eleito Itamar Franco (PPS), de quatro carreatas na periferia da capital e em municípios vizinhos. "Viemos agradecer pelo apoio e mostrar nosso esforço para que José Serra possa ter um belo resultado também nessa região", disse Aécio.

Minas tem 14,5 milhões de eleitores, sendo que 4,5 milhões estão na Grande BH. No primeiro turno, o presidenciável tucano teve 24,5% dos votos da região, contra 33,1% de Marina Silva (PV) e 40,2% de Dilma.

Roteiro. Hoje, Aécio, Anastasia e Itamar acompanham Serra em visita a Montes Claros, no norte de Minas, e a Uberlândia, no Triângulo Mineiro, regiões que juntas têm mais de 2 milhões de eleitores e onde o presidenciável do PSDB teve pior desempenho no Estado.

Apesar de a principal aposta dos tucanos ser a popularidade de Aécio, ele alfinetou partidários e aliados de outros Estados e ressaltou que só o eleitorado mineiro não garante a vitória.

"O voto de Minas vale tanto quanto o de São Paulo, do Nordeste e de outras regiões", argumentou. "Para vencermos, é importante uma grande mobilização e o fortalecimento do candidato em todas as partes do País."

O ex-governador disse confiar numa virada e minimizou as últimas pesquisas eleitorais, que mostram vantagem de Dilma. "As pesquisas nessas eleições erraram muito. Os institutos de pesquisa, fora do calor eleitoral, devem explicações aos brasileiros. É hora de nos preocuparmos mais com nosso trabalho, com a apresentação de nossas propostas, do que com análises de institutos de pesquisa", concluiu.

Simbólico. Já o PT investe na mobilização da militância em Minas. Desde o início da semana, o partido e aliados promovem atos, caminhadas e panfletagens nos principais pontos de aglomeração da capital. No sábado, está planejada uma caminhada na região central da cidade, com a presença de Dilma. "É simbólico. Ela vai encerrar a campanha na cidade onde nasceu", disse o presidente do PT mineiro, o deputado federal reeleito Reginaldo Lopes.

A aposta da base aliada é no crescimento da petista no Estado no segundo turno. "Queremos uma grande movimentação nessa arrancada final para que a votação da Dilma ultrapasse os 2 milhões de votos na Grande BH", ressaltou o prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB). Acreditando no apoio até de militantes tucanos, Lopes disse que a vitória de Dilma "é boa para o Aécio e para o Anastasia".