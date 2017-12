Aécio rejeita ação de Serra pró-PSD O senador Aécio Neves (PSDB-MG) disse ontem, em Belo Horizonte, não acreditar que seja de interesse do ex-governador de São Paulo, José Serra (PSDB), a "fragilização das oposições". O mineiro foi questionado se via articulação de Serra na criação do PSD, idealizado pelo prefeito paulistano, Gilberto Kassab. Embora esteja buscando aproximação com a futura sigla de Kassab, Aécio disse que não pretende procurar o prefeito. "Não penso nisso."