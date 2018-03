Aeronáutica coleta primeiros destroços do Airbus da Air France

O helicóptero embarcado na fragata Constituição, da Marinha do Brasil, recolheu os primeiros objetos do Airbus da Air France, em uma área a 500 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha (PE). De acordo com nota do Comando da Aeronáutica, foi resgatado um suporte para acomodação de cargas em aviões (pallet), de aproximadamente 2,5 metros, e duas boias. Os objetos recolhidos foram vistos pelo avião C 130 Hércules, da Força Aérea Brasileira (FAB).

Mais cedo, o brigadeiro Ramon Borges Cardoso, diretor do departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, afirmou que os destroços visualizados a cerca de 700 quilômetros de Fernando de Noronha, em quatro novos pontos, podem fazer parte da área interna do avião. De acordo com o militar, em entrevista concedida na sede do Cindacta III, em Recife, os objetos têm partes metálicas e não metálicas nas cores amarela, branca e marrom. Atualmente, a Aeronáutica confirma a existência de 15 pontos com destroços, distribuídos em seis áreas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Todas as notícias sobre o Voo 447

Voo 447: Veja os nomes de todas as nacionalidades; são 102

Air France divulga lista de brasileiros no Voo 447