Aeronáutica confirma descoberta de destroços e corpos

O anúncio foi feito pelo coronel Jorge Amaral, que é vice-chefe do Centro de Comunicação da Aeronáutica. "Por volta das 5h da manhã, durante um voo de varredura, a aeronave R-99 localizou alguns pontos de destroços e solicitou o envio de outro avião para tentar o contato visual. Por volta das 8h manhã, a aeronave C-130 confirmou a visualização e reportou ao comando da operação".

Segundo o brigadeiro Ramon Borges Cardoso, os dois corpos são do sexo masculino e foram resgatados pela corveta Caboclo, da Marinha, a 470 milhas - cerca de 900 quilômetros - de Fernando de Noronha. Também foram localizadas uma poltrona, uma maleta de couro com bilhete da Air France e uma mochila com lap top. As bolsas estavam identificadas, mas não necessariamente pertenciam às pessoas cujos corpos foram encontrados.

Os dois corpos deverão chegar a Fernando de Noronha neste domingo, 7. O almirante Edison Lawrence Dantas, comandante do 3º Distrito Naval, explicou que a corveta entregará o material e os corpos recolhidos para a fragata Constituição, que tem mais velocidade e deverá chegar à área neste sábado.

Depois, a fragata seguirá para Fernando de Noronha. Quando a embarcação estiver a cerca de 300 quilômetros do arquipélago, um helicóptero da FAB irá ao seu encontro e receberá os corpos e os destroços.

A sequência do resgate, de acordo com a Aeronáutica foi a seguinte: às 8h14 foi retirada uma poltrona azul, com número de identificação 237011038331-0. Às 9h10 foi avistado o primeiro corpo. Às 9h30 o corpo foi resgatado e identificado como sendo de um homem. Às 9h50 uma mochila da marca Targus, contendo um cartão de vacinação, foi levada a bordo. Às 10h18, foi a vez uma pasta, com um bilhete aéreo da Air France, com número de identificação 0334N0302730W (a Air France já confirmou a numeração do documento). Às 11h13 foi retirado do mar o segundo corpo, também, do sexo masculino.

Identificação

De manhã, cinco peritos em identificação da cadáveres da Polícia Federal haviam chegado a Fernando de Noronha, onde estão baseadas as buscas, aumentando os rumores sobre o encontro de corpos.

Apesar da presença da equipe, de acordo com o vice-almirante Edison Lawrence, os corpos e objetos localizados passarão "pouco" tempo na ilha. "Estamos separando e fotografando tudo o que está a bordo e as imagens estão sendo repassadas para os centros de comando da operação de busca, no Brasil, e de investigação, na França", destacou o militar.

Em Recife, a Polícia Civil fechou, por volta das 16 horas deste sábado, a rua onde está situado o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Santo Amaro, na região central da capital. Nesta semana, durante reuniões, as Polícias Científica e Federal, a Aeronáutica e a Secretaria de Defesa Social traçaram três planos.

Os dois primeiros foram preparados para caso seja encontrada uma pequena quantidade de corpos ou para uma situação mediana. Se foram localizados mais de 150 corpos e fragmentos, o IML será isolado para os trabalhos de identificação das vítimas do acidente com o Airbus A330. A demanda diária será transferida para hospitais públicos da região, a exemplo do Hospital da Polícia Militar.

(com Monica Bernardes, Renato Machado e Angela Lacerda especial para O Estado de S. Paulo)