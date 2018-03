Aeronáutica diz que dados não são conclusivos A Aeronáutica informou ontem que a nota técnica divulgada pela Airbus é apenas uma descrição das informações contidas nas caixas-pretas de dados e de voz, e não a conclusão sobre a tragédia do vôo 3054. Os militares salientaram que ainda não é possível determinar se a posição incorreta dos manetes indica erro operacional dos pilotos ou se houve pane nos computadores. Os departamentos de investigação francês e alemão, que acompanham a apuração do acidente com o jato da TAM, divulgaram ontem comunicados em que criticam o vazamento de informações sigilosas das caixas-pretas. "Isso confunde a opinão pública e aumenta a dor dos parentes das vítimas", diz a nota.