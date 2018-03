Aeronáutica lamenta roubo de pertences de vítimas da GOL

A Aeronáutica divulgou nota oficial na noite desta segunda-feira, 6, em que "lamenta profundamente os fatos noticiados, onde documentos pessoais de vítimas do acidente da Gol teriam sido utilizados em transações diversas, supostamente de forma fraudulenta". Leia também: - Mortos do vôo da Gol foram pilhados - Parente processa União por sumiço de pertences em tragédia Na tentativa de eximir a Força Aérea da responsabilidade pelo desvio de documentos e bens das 154 vítimas do acidente da Gol, como o telefone celular de uma passageira localizado no Rio de Janeiro dez dias depois da tragédia, eles argumentam que os destroços da aeronave estavam espalhados por uma grande região de floresta e concluem: "Em razão disto, foi impossível isolar toda a área durante a operação de resgate". O documento, assinado pelo porta-voz da Aeronáutica, brigadeiro Antonio Carlos Moretti Bermudez, afirma que "logo na primeira semana, no local dos destroços, os militares encontraram os primeiros grupos de pessoas estranhas à operação, que imediatamente foram orientados e conduzidos para fora da área de busca". Segundo o brigadeiro, a operação de resgate montada pela FAB em 29 de setembro do ano passado, "teve como objetivo principal" a busca e resgate de sobreviventes. "Após a confirmação de que não existiam sobreviventes, os esforços das equipes se concentraram única e exclusivamente na localização dos corpos", prossegue o texto, que não poupa elogios ao grupamento do Para-Sar que trabalhou no resgate. Além de destacar "o empenho e o trabalho profissional e anônimo de seus integrantes durante toda a operação", a Aeronáutica fez questão de ressaltar que tudo foi feito com muito esforço e respeito. Lembrou, também, que, inicialmente, os documentos foram manuseados pela Polícia Civil do Mato Grosso, que estava à frente da investigação policial". A FAB explicou, ainda, que foram 44 dias de trabalho, "sob condições críticas e severas", que envolveram o esforço diuturno "de mais de 800 pessoas", de diversos órgãos públicos federais e estaduais, entre militares, policiais e legistas, acompanhados de perto pela imprensa que se deslocou até a Fazenda Jarinã (MT). Já na fazenda, os militares contaram com a ajuda dos legistas do Instituto Médico Legal (IML) na pré-identificação dos passageiros. Diz a nota que "os bens e materiais que eventualmente estavam juntos aos corpos ajudaram os legistas neste trabalho de identificação e que estes pertences acompanharam os corpos, transportados até Brasília nos aviões da FAB, em câmara frigorífica fechada. "Mais tarde, o próprio IML encaminhou esse material aos familiares", atesta o documento. Pelo relato dos militares da Aeronáutica que participaram do trabalho, os pertences de maior volume, como malas, só começaram a ser transportados para o Cachimbo e catalogados por militares e funcionários da Gol, em um trabalho conjunto, à medida que a retirada de corpos já estava avançada. Das mais de 4 toneladas que embarcaram no vôo, aproximadamente 1,6 tonelada foi encontrada pelas equipes de resgate e entregue à GOL, em Brasília, ao final da operação. A íntegra da nota da Aeronáutica: NOTA DE ESCLARECIMENTO A respeito das informações veiculadas pela imprensa nacional sobre os pertences das vítimas do acidente com o vôo nº 1907 da GOL, o Comando da Aeronáutica vem a público prestar os seguintes esclarecimentos: 1) A operação de resgate da aeronave acidentada, iniciada em 29 de setembro do ano passado, realizada pela Força Aérea Brasileira (FAB) teve como objetivo principal a busca e resgate de sobreviventes. Após a confirmação de que não existiam sobreviventes, os esforços das equipes se concentraram única e exclusivamente na localização dos corpos. Durante 44 dias, sob condições críticas e severas de trabalho, mais de 800 pessoas, de diversos órgãos públicos federais e estaduais, entre militares, policiais e legistas, acompanhados de perto pela imprensa que se deslocou até a Fazenda Jarinã (MT), mobilizaram-se diuturnamente nos trabalhos decorrentes da missão. 2) Os destroços da aeronave estavam espalhados por uma grande região de floresta. Em razão disto, foi impossível isolar toda a área durante a operação de resgate. A mata fechada, os insetos, o calor e o desgaste físico tornaram-se os maiores adversários da operação. 3) Durante os trabalhos, parte da carga transportada na aeronave e alguns pertences das vítimas foram encontrados. 4) Logo na primeira semana, no local dos destroços, os militares encontraram os primeiros grupos de pessoas estranhas à operação, que imediatamente foram orientados e conduzidos para fora da área de busca. 5) Basicamente, as equipes de busca dividiram-se em duas frentes de trabalho: enquanto uma localizava e balizava o local dos corpos, a outra ficava encarregada de colocá-los em recipientes apropriados (sacos de despojos) para o transporte. Um a um, os recipientes foram transportados para as clareiras abertas na mata, seguindo de helicóptero até a base principal da operação e, após, para a Fazenda Jarinã. 6) Na Fazenda Jarinã, os bens e materiais que eventualmente estavam juntos aos corpos ajudaram os legistas do Instituto Médico Legal (IML) na pré-identificação dos passageiros. Vários foram identificados por meio desses pertences. Esse material acompanhou os corpos transportados nos aviões da FAB, em câmara frigorífica fechada, de Cachimbo para Brasília, de onde, após, seguiam para o IML do Distrito Federal. Mais tarde, o próprio IML encaminhou esse material aos familiares. 7) Quanto aos pertences de maior volume (como malas), à medida que a retirada de corpos já estava avançada, tais pertences começaram a ser transportados para Cachimbo e catalogados por militares da FAB, em conjunto com funcionários da GOL. Inicialmente, os documentos foram manuseados pela Polícia Civil do Mato Grosso, que estava à frente da investigação policial. Das mais de 4 toneladas que embarcaram no vôo, aproximadamente 1,6 tonelada foi encontrada pelas equipes de resgate e entregue à GOL, em Brasília, ao final da operação. 8) Ainda no ano passado, a FAB esclareceu aos familiares que havia localizado e catalogado 1,6 tonelada de pertences no local do acidente, entre carga e bens pessoais. 9) Diante dos fatos recentemente noticiados, onde documentos pessoais de vítimas do acidente teriam sido utilizados em transações diversas, supostamente de forma fraudulenta, a FAB lamenta profundamente o ocorrido e destaca o empenho e o trabalho profissional e anônimo de seus integrantes durante toda a operação. Ressalta também a razão maior do empenho das equipes engajadas na difícil tarefa do resgate: a de atender ao sagrado direito dos familiares encontrarem e prestarem suas justas homenagens aos seus entes queridos. Este foi o trabalho que, com muito esforço e respeito, foi prestado pela Aeronáutica. Brigadeiro-do-Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez Chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica