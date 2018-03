Aeronáutica trabalha com hipótese de sobreviventes do voo

O vice-chefe da Comunicação Social do Comando da Aeronáutica, coronel Jorge Amaral, disse nesta segunda-feira, 1, que a Aeronáutica ainda trabalha com a hipótese de haver sobreviventes do voo AF 447, da Air France, desaparecido na madrugada de ontem. "Temos que trabalhar com a hipótese de sobrevivência enquanto não tivermos confirmação", disse o coronel.

Questionado sobre rumores de que teria havido um contato visual por parte de uma aeronave, que sobrevoava a região de Dakar durante o dia de hoje, de possíveis destroços de um avião, o coronel afirmou que não há qualquer confirmação oficial. Ele relatou, no entanto, ter havido uma informação das autoridades de Dakar de que um avião reportou a eles que teria visualizado pequenos focos de incêndio na região costeira próxima ao Senegal. O coronel Amaral afirmou, no entanto, que não houve confirmação se realmente havia esses focos.

Ele acrescentou que a região onde está sendo feita a busca "é uma área no meio do nada". Por causa disso, ele explicou que é muito difícil a realização do trabalho de busca pela Aeronáutica. Segundo ele, o padrão de busca utilizado é o longitudinal com o retorno das aeronaves para a posição onde foi feito o último contato do avião com o Cindacta 3. O coronel informou que estão envolvidos na operação, até o momento, em torno de 100 pessoas.