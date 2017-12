Aeronáutica volta a procurar caixa-preta do avião da TAM

Os equipamentos do Airbus da TAM enviados para análise nos Estados Unidos, após o acidente com 187 pessoas a bordo, não incluem uma das duas caixas-pretas com os dados de voz, informou a Aeronáutica neste sábado, 21. Diferentemente do que fora informado anteriormente, apenas uma caixa-preta foi enviada, a do Gravador de Dados de Vôo (FDR), "primordial para a avaliação de fatores contribuintes para o acidente", segundo as autoridades. O exame do material levado aos EUA mostrou que um dos equipamentos não era o Gravador de Voz da Cabine (CVR). "Tal fato se configurou por conta das deformações significativas sofridas pelos materiais em função do impacto e das altas temperaturas atingidas", explicou a Aeronáutica em uma nota. "As buscas entre os destroços prosseguem de modo que as informações complementares do Gravador de Voz da Cabine possam ser recuperadas o mais rápido possível." A investigação do material está sendo feita pela equipe de técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), nos laboratórios do National Transportation Safety Bureau (NTSB), nos EUA. (Por Fernanda Ezabella)