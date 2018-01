Aeronave cai em Roraima e deixa quatro mortos

BOA VISTA - Um avião "monomotor" da empresa Paramazônia caiu na manhã desta segunda-feira, 3, em Roraima, deixando quatro mortos e um ferido. O acidente aconteceu no município do Cantá, distante cerca de 15 quilômetros de Boa Vista,capital de Roraima.

Uma testemunha que mora cerca de cem metros do local do acidente com a aeronave contou que viu uma pessoa saindo de dentro do avião.

"O funcionário da empresa me avisou para não me aproximar do avião, pois havia no local munição, já que a equipe ia para uma operação do Exército" relatou.

Em nota, o Exército informou que a aeronave havia sido locada para transporte de pessoal para a área de operações, onde está sendo realizada a operação Curare VIII.

"As informações sobre o acidente estão a cargo da empresa contratada" disse a assessoria do órgão.

Conforme o coronel Doriedson Ribeiro, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBMRR) as vítimas estariam prestando serviço pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

"Estamos fazendo avaliação com as equipes no local. Houve óbitos. Fizemos o combate a incêndio e deslocamos o sobrevivente para o HGR", disse.

O único sobrevivente foi encaminhado às pressas para o Hospital Geral de Roraima (HGR), em estado grave e entubado com várias queimaduras pelo corpo.

SEGUNDA VEZ - Essa é a segunda vez que um avião da mesma empresa cai em menos de duas semanas. No dia 14 de junho, uma outra aeronave fez um pouso forçado no Rio Catrimani, no município de Caracaraí, na região Centro-Sul do Estado. Nesse acidente, o tripulante e o piloto chegaram a sobreviver à queda, mas um resgate malsucedido acabou vitimando o piloto, que morreu afogado.