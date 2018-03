Aeronave da TAP faz pouso de emergência em Salvador

SÃO PAULO - Uma aeronave da TAP Portugal, que saiu por volta das 23 horas de sexta-feira, 1, do Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, do Galeão, no Rio de Janeiro, e fazia o voo 186 para Lisboa, realizou um pouso de emergência à 1h05 deste sábado, 3, no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador.

Depois de cerca de duas horas de voo, segundo os passageiros, a tripulação informou que, por problemas técnicos em uma das turbinas - que teria parado - a aeronave pousaria em Salvador para reparos. Passageiros afirmam que ouviram um estouro, seguido de fumaça e cheiro de queimado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda, segundo a assessoria da TAP, os cerca de 240 passageiros, após o pouso, que transcorreu normalmente, foram acomodados em hotéis em Salvador e embarcariam até as 9h45 novamente para a capital portuguesa em uma segunda aeronave, que saiu de Lisboa e teria pousado na capital baiana.

Passageiros reportaram o problema no Twitter e criticaram a falta de apoio da companhia aérea. O passageiro Manuel Sanches postou fotos e relatou que "uma turbina parou" e que a TAP "abandonou os passageiros no chão do aeroporto".

De acordo com a empresa, o avião A-330 fez um "pouso tranquilo no aeroporto de Salvador". Outra aeronave seguirá para Salvador e tem previsão de chegada para as 19h45. Os passageiros embarcarão às 21h05 com destino a Lisboa. A empresa informa que os passageiros terão suas conexões garantidas pela companhia.

(Texto atualizado às 12h25)