Aeronave sai da pista no Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um bimotor da empresa Decta Engenharia saiu da pista do Aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, no final da manhã desta sexta-feira, 17.

De acordo com assessoria de imprensa do aeroporto, o avião pousou normalmente mas não conseguiu frear e acabou entrando em uma mata. Não houve danos na aeronave, e nenhum dos ocupantes ficou ferido.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar as causa do acidente.