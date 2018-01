Aeroporto de Congonhas amanhece com atrasos A situação no Aeroporto de Congonhas, na zona Sul da capital paulista, ainda é bastante complicada, nesta segunda-feira. Até às 6h30, foram registrados 8 atrasos na chegadas de vôos. Já em Cumbica, os atrasos tanto nas decolagens quando nos pousos ocorrem dentro da normalidade. Por volta das 22h, o clima entre passageiros em Congonhas era muito tenso, o que gerou vários bate-bocas. Por volta da 1h30, horário em que o aeroporto encerrava suas operações, foram registrados 28 pousos e 6 partidas com atraso, além de 4 vôos cancelados. Como muita gente não conseguiu embarcar em Congonhas até à 1h30, passageiros dormiram no saguão para embarcar de manhã, o que justifica o grande número de pessoas nas filas de check-in. Passageiros afirmaram que os atrasos chegaram a 8 horas. Onze vôos foram transferidos para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo na noite deste domingo fez com que a pista de Congonhas ficasse fechada por cerca de 20 minutos por causa do acúmulo de água. A derrapagem de um pequeno jato particular também contribuiu para atrasos nas operações de pousos e decolagens. Como se não bastasse, a queda de uma árvore durante a chuva na cidade de Curitiba(PR) fez com que um cabo de fibra ótica se rompesse, o que gerou problemas no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) II, e contribuiu também para o aumento nos problemas, tanto no Rio como em São Paulo.