Aeroporto de Congonhas fecha duas vezes por causa da chuva

SÃO PAULO - O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, fechou duas vezes na tarde desta sexta-feira, 9, por cauda da chuva que atinge a capital paulista.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o terminal fechou para pousos e decolagens pela primeira vez às 17h25 e reabriu às 17h52. Por volta das 18h10, o aeroporto foi fechado novamente, reabrindo cerca de meia hora mais tarde. Desde então, as operações são realizadas com o auxílio de instrumentos.

De acordo com o boletim da Infraero divulgado às 19h, Congonhas tinha 23 voos atrasados no horário.

Segundo os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as chuvas devem persistir nas próximas horas, variando de intensidade em toda a capital.

SANTOS DUMONT

As partidas do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, para São Paulo estão suspensas desde as 17h30 desta sexta-feira, 9. Segundo a Infraero, a medida é necessária devido ao mau tempo na capital paulista. Das 143 partidas previstas no Santos Dumont, 23 atrasaram e 20 foram canceladas.