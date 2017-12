Aeroporto de Cumbica fecha e afeta 50 vôos O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, ficou totalmente fechado desde às 3h30 e durante parte da manhã deste sábado por causa de um nevoeiro que atingiu a região. De acordo com a Infraero - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária -, o aeroporto só pode ser reaberto às 8h28, o que acabou afetando pelo menos 50 vôos, sendo 33 vôos de chegada e 17 de partida. Das 33 chegadas, 18 foram transferidas para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Outros 15 seguiram para o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim/Galeão, no Rio de Janeiro. A situação só deve ser totalmente normalizada esta tarde. Outro problema que também pode estar contribuindo para afetar a rotina dos passageiros é a reforma de uma pista em Cumbica. Além das obras em Congonhas, agora a pista de Cumbica está com 600 metros a menos para as operações das aeronaves. A pista 09 esquerda, que tem 3,7 mil metros, está sendo reformada na cabeceira e conta agora com apenas 3,1 mil metros. Esta é a pista mais utilizada para as decolagens.